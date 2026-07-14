高校人工智能项目加速落地 哈萨克斯坦学生创新成果走向产业应用

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦科学和高等教育部表示，在AI-Sana计划推动下，哈萨克斯坦多所高校正积极开发基于人工智能的创新项目，并逐步应用于教育、工业、医疗卫生和公共管理等领域，推动高校科研成果向实际生产力转化。

据介绍，AI-Sana计划取得的重要成果之一，是越来越多由高校师生团队开发的课程项目和科研成果正从校园走向产业应用。目前，多项创新成果已进入试点应用阶段，并吸引了国际合作伙伴和投资机构的广泛关注。

科学和高等教育部表示：“如今，AI-Sana计划参与者不仅掌握了人工智能技术，还开发出一系列面向不同领域的创新解决方案。许多项目已完成试点应用，并获得国际合作伙伴支持和投资者关注。”

在该计划框架下，阿斯塔纳IT大学研发了EnergyDronesAI系统，利用无人机对太阳能电池板进行智能巡检，自动识别设备故障。该项目获得了壳牌公司的国际科研资助，并在中国举办的一项国际赛事中荣获金奖。

东哈萨克斯坦技术大学开发的Smart Safety Monitor系统，可用于监测矿井作业情况并提升生产安全水平。该项目获得了世界银行提供的科研资助。

科技助力特殊群体也是AI-Sana计划的重要发展方向之一。

科学和高等教育部介绍，欧亚国立大学正在推广SignBridge AI系统，可将哈萨克语媒体内容自动转换为手语。目前，这项技术已应用于“Jibek Joly”电视台的节目制作，为听障人士获取信息提供了更加便利的渠道。

与此同时，阔尔克特阿塔克孜勒奥尔达大学联合韩国首尔科技大学（SeoulTech）分校开发了PhishGuard AI平台，旨在防范网络钓鱼攻击及各类数字安全风险。目前，相关部门正研究将该系统应用于检察机关的可行性。

此外，阿尔-法拉比哈萨克国立大学正与Astana Hub合作开发AI Startify Incubator平台，为初创企业提供人工智能驱动的在线孵化服务，进一步完善哈萨克斯坦创新创业生态体系。

科学和高等教育部表示，随着AI-Sana计划持续推进，越来越多由哈萨克斯坦高校自主研发的人工智能技术正加快从实验室走向产业应用，为国家科技创新和数字经济发展注入新的动力。