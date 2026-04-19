聚焦高端人才引进 哈萨克斯坦推进移民政策优化升级

在简化条件下，符合紧缺职业需求的外国专业人才，以及在获得国家机关支持函的情况下参与经济和社会项目的人员，均可享受相关便利政策。

随着数字技术的快速发展，全球劳动力市场正发生深刻变化。具备人工智能相关技能的人才需求持续增长。在紧缺职业清单中，信息技术领域受到重点关注，包括人工智能工程师、信息系统架构师、应用开发人员及信息安全工程师等。同时，医疗卫生（如神经外科医生、血液学专家、肿瘤学专家、影像诊断医生）、创意产业（如平面设计师、声音导演、动画技术人员）以及自然科学、工程与制造领域（如制药工艺工程师、激光设备工程师、细菌学家等）同样存在较高需求。

针对欧亚经济联盟成员国（亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦和俄罗斯）公民，哈萨克斯坦也提供了便利条件。根据联盟框架，这些国家的公民无需办理工作许可即可在我国就业，这不仅提高了劳动力流动性，也有助于推动区域经济合作发展。同样原则下，哈萨克斯坦公民也可在联盟成员国就业。

对于非欧亚经济联盟成员国公民，哈萨克斯坦实施基于劳动力市场需求和配额制度的用工引进机制。这一方式有助于在满足经济发展需求与保护国内劳动力市场之间实现平衡，体现出国家在移民政策上的开放性与审慎性。

数据显示，自2026年初以来，针对紧缺职业已向外国劳动力发放约5100份许可，同时为劳动移民办理约7.5万份许可。

为保护国内劳动力市场，哈萨克斯坦劳动和社会保障部每年根据用人单位需求制定并分配外国劳动力引进配额。2026年外国劳动力配额为2.36万人，劳动移民配额为22.18万人。

与此同时，国家还在不断完善移民政策体系，旨在提升对有意与哈萨克斯坦建立长期联系并申请国籍的外国公民的甄选质量，推动国家可持续发展。

在此背景下，哈萨克斯坦引入了基于现代数字技术与透明原则的永久居留许可办理新机制。新规对申请人实行分阶段评估机制，包括国家语言基础水平测试、问卷信息分析、数字评分、主管机关审核以及最终面试等环节。

该机制面向有意长期在我国定居并积极参与社会生活的外国公民，有助于更加精准、平衡地选拔移民，提升移民管理效率，增强社会稳定。

总体来看，哈萨克斯坦正构建开放、务实且负责任的移民政策体系，更好服务国家、社会与经济发展需要。

【编译：木合塔尔·木拉提】