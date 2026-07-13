极端高温令人警惕——气候变化正如何影响哈萨克斯坦

（哈萨克国际通讯社专题） 盛夏高温曾被视为季节性的自然现象，而如今，持续攀升的气温正逐渐成为影响公共健康、能源供应、农业生产、水资源安全乃至经济发展的全球性挑战。

近年来，极端高温事件在世界多地频繁发生。世界卫生组织数据显示，过去四年，欧洲已有超过20万人因高温天气失去生命。今年，法国部分核反应堆因河流水温过高而限制运行，德国也开始公开讨论持续高温对经济发展的影响。

这一趋势同样出现在哈萨克斯坦。根据国家水文气象局（Kazhydromet）预测，未来几天，哈萨克斯坦部分地区最高气温可能达到45摄氏度。

高温天气为何愈发频繁？它将给居民生活和国家发展带来哪些影响？面对不断变化的气候，哈萨克斯坦又能从国际经验中获得哪些启示？哈萨克国际通讯社记者对此进行了采访和梳理。

Фото: romatomorrow.it

哈萨克斯坦的气候真的在变暖吗？

国家水文气象局气候研究司司长努赖勒·科扎格尔季娜（Нұрайлы Қожагелдина）介绍，自1976年以来，哈萨克斯坦年平均气温每十年约上升0.4摄氏度，高于全球平均增温水平。

她表示，升温最明显的是春季。部分地区春季平均气温每十年升高幅度甚至达到0.9摄氏度。

近年来的数据进一步印证了这一趋势。

2025年成为哈萨克斯坦有气象观测记录以来最热的一年，全国年平均气温比气候常年值高出2.9摄氏度。此外，哈萨克斯坦历史上最热的十个年份中，有九个出现在21世纪。

不过，今年持续高温并非完全由长期气候变暖造成。

国家水文气象局短期天气预报司司长阿尔达克·卡利缅诺娃（Ардақ Кальменова）表示，目前来自伊朗方向的高温、干燥气团正在影响哈萨克斯坦大部分地区，使气温持续高于常年同期水平。

因此，本轮高温是长期气候变暖趋势与区域性暖空气共同作用的结果，两种因素叠加，使全国多个地区出现持续酷暑。

Фото: ChatGPT (AI)

谁最容易受到高温影响？

持续高温首先威胁的是人体健康。

高温环境下，人体需要消耗更多能量维持正常生理功能。最高级别内科医生阿克玛拉尔·安加利耶娃（Ақмарал Аңғалиева）介绍，高温带来的健康问题通常始于脱水，随后可能出现中暑、血压波动以及心血管疾病加重等情况，同时也可能影响肾功能，并诱发慢性疾病复发。

她表示，在严重情况下，患者可能出现意识丧失甚至抽搐，如不能及时接受医疗救治，还可能危及生命。

医生指出，并非所有人群面对高温的风险都相同。

五岁以下儿童、65岁以上老年人、孕妇，以及患有心血管疾病、糖尿病、呼吸系统疾病和肾脏疾病的人群属于高风险群体。此外，长期在户外工作的建筑工人、道路施工人员、农业从业者以及经常进行高强度运动的人群，也需要格外注意防暑降温。

随着气候持续变暖，极端高温天气不断增多，高温相关疾病及死亡风险也可能进一步上升。

不过，目前哈萨克斯坦虽然统计中暑、热射病及脱水等病例，但尚未形成持续公开发布的专项统计，因此，高温对居民健康造成的实际影响仍难以全面评估。

阿克玛拉尔·安加利耶娃建议，高温天气应尽量避免在11时至17时长时间暴露于烈日下，注意补充饮水，穿着轻便、浅色衣物。一旦出现头晕、乏力、恶心或体温异常升高等症状，应及时寻求医疗帮助。

Фото: Kazinform

高温正给经济带来哪些压力？

高温天气带来的影响远不止公共卫生领域。

持续高温还将波及农业、能源、城市基础设施以及物价稳定等多个方面。

经济学家拉苏尔·雷斯曼别托夫（Расул Рысмамбетов）认为，真正的问题并非高温本身，而是它带来的连锁经济影响。

首先受到影响的是水资源。

随着水资源减少，农业生产面临更大压力。农作物可能因高温干旱减产，水果和蔬菜提前成熟，不仅产量下降，品质也可能受到影响。

供给减少将进一步推动食品价格上涨。

Коллаж: Kazinform

他说，高温并不是通货膨胀的根本原因，但却是推高物价的重要因素之一。

与此同时，高温还不断增加能源系统压力。

随着空调等制冷设备使用量增加，居民和企业用电需求持续攀升，电网负荷明显提高，对能源供应能力提出更高要求。

城市也需要适应新的气候现实

在雷斯曼别托夫看来，将高温问题完全归因于气候变化并不全面。

他认为，城市建设方式同样加剧了高温影响。

近年来，大量玻璃幕墙和混凝土建筑不断增加，而城市绿地相对减少。同时，人口持续向大城市集中，也使城市热环境问题更加突出。

他说，区域发展不能仅仅依靠建设更多住宅，更重要的是创造就业机会，让居民能够在家乡拥有稳定而舒适的生活环境，从而减少人口过度流向大型城市。

Фото: Александр Павский / Kazinform

他认为，欧洲不少国家在能源保障、区域协调发展和人口布局方面积累了值得借鉴的经验。

此外，随着气候持续变化，建筑行业也需要更新设计理念。

未来，无论是住宅还是公共建筑，都应更加重视隔热保温、能源利用效率、建筑遮阳以及绿化覆盖率等因素。

"高温已经不再是偶发现象，而正在成为新的常态。"雷斯曼别托夫表示，"如果城市规划仍沿用过去的发展模式，大量玻璃和混凝土建筑将在夏季吸收并储存更多热量，进一步降低居民生活舒适度。"

应对高温，需要更系统的长期方案

从公共健康到农业生产，从能源保障到城市建设，持续高温正在影响社会运行的多个领域。

世界卫生组织也警告，未来极端高温事件仍可能频繁发生。

对于哈萨克斯坦而言，应对气候变化已不仅仅是环境议题，更关系到公共安全、经济发展和资源保障。

随着高温逐渐成为夏季的新常态，如何完善公共卫生防护体系、提高能源保障能力、优化城市规划、加强水资源管理，并推动经济社会适应新的气候条件，将成为未来需要持续面对的重要课题。