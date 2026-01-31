高鼻羚羊角如何处置？生态部回应西哈州获取“通天眼”去向

针对合法捕杀所得高鼻羚羊角的去向问题，哈通社记者就此向生态和天然资源部发出询问。

生态和天然资源部在回复中表示，2025年西哈州高鼻羚羊种群调控计划共获取高鼻羚羊角91,298枚。目前，这批羚羊角统一存放于哈萨克斯坦国有企业“Охотзоопром”位于阿拉木图市的专用仓库内，并处于严格监管之下。

官方指出，该仓库采取了多层级安全与管控措施。

首先，在安保方面，仓储设施由专业武装安保人员实施24小时值守巡逻，从制度和技术层面杜绝非法进入及原材料被盗风险。

其次，在储存条件方面，仓库内实行严格的温湿度监测与调控，确保存储环境符合科学标准，防止羚羊角因环境因素发生变质或损坏。

第三，在管理方式上，仓库全面推行数字化管理制度，定期开展库存盘点与核对。每一枚羚羊角均赋有唯一编号，并通过条形码系统登记入库，确保储存、调拨等环节全程可追溯。

生态和天然资源部进一步透露，目前正与贸易和一体化部及相关机构就高鼻羚羊角出口问题展开磋商。为此，相关部门已着手起草针对现行法律法规的修正案，并同步开展国际市场需求调研。

回复函最后指出，高鼻羚羊种群调控及羚羊角的储存、运输全过程，均在林业与野生动物委员会地方分支机构以及内务部执法人员的严密监督下进行。截至目前，西哈萨克斯坦州未发现任何与此相关的走私案件。

【编译：阿遥】