产量创新高仍难阻肉价上涨 全国羊肉涨幅达27.9%

据Energyprom援引哈萨克斯坦国家统计局数据报道，今年1月至7月，哈萨克斯坦鲜肉和冷鲜肉产量达到4.82万吨，同比增长9.3%，创1999年有相关统计以来同期最高纪录。

与此同时，居民肉类消费总体保持稳定。2026年第一季度，哈萨克斯坦人均肉类及肉制品消费量为20.7公斤，去年同期为20.6公斤。

从不同肉类来看，7月羊肉价格同比上涨27.9%，牛肉上涨15.1%，马肉上涨14.4%，猪肉上涨11.3%。

羊肉价格在今年春末夏初上涨尤为明显，5月环比上涨4.7%，6月上涨4.2%，7月涨幅放缓至2.3%。

此前，哈萨克斯坦农业部曾将4月至5月羊肉价格上涨与古尔邦节前季节性需求增加联系起来，并表示国内市场不存在供应短缺。不过，节日结束后羊肉价格仍继续上涨。

国际市场羊肉价格也在走高。2026年7月，全球羊肉价格升至历史新高，主要受到大洋洲出口供应有限以及进口需求旺盛影响。

从哈萨克斯坦各城市零售价格来看，7月羊肉平均价格约为每公斤4500坚戈。其中，阿斯塔纳价格最高，达到每公斤5400坚戈；科克舍套最低，为每公斤3800坚戈。

同期，全国带骨牛肉平均价格约为每公斤3800坚戈，马肉约4300坚戈，猪肉约3000坚戈。