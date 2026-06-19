哈萨克斯坦高校招生工作将于6月20日启动

（哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦科学和高等教育部消息，全国各高校将于6月20日起启动2026学年招生工作，考生可提交自费入学申请，也可报名参加国家教育奖学金（公费名额）竞选。

已参加国家统一高考且不计划参与奖学金竞选的考生，可自6月20日起申请自费入学。国家教育奖学金竞选申请受理时间为7月13日至20日，考生可在此期间选择专业和就读院校。

申请奖学金竞选的材料可通过各高校招生委员会提交，不受报考院校限制。此外，考生还可通过高校线上招生平台或电子政务门户提交申请。

今年高校录取最低分数线维持不变。其中国立大学最低录取分数为65分，其他高校为50分；“教育学”和“法学”专业最低要求75分，“医疗卫生”专业最低要求70分。

此外，国家统一高考中的《哈萨克斯坦历史》科目以及两门专业科目（或创意考试）成绩均不得低于5分，“阅读能力”和“数学能力”科目成绩不得低于3分。各高校还可根据具体专业自行设定更高录取标准。

国家教育奖学金获得者名单将于2026年8月10日前公布。

科学和高等教育部提醒，涉及创意考试、专项考试、住宿条件以及具体专业培养方案等问题，考生应直接向报考院校招生委员会咨询。

2026年高校招生材料受理工作将持续至8月25日。