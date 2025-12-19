巴甫洛达尔州新铁合金厂安装高效生态过滤器：捕集率达99.8%

拜汗诺夫州长指出，地区充分认识到快速工业增长对生态环境的影响，任务是在保持工业发展势头的同时控制排放。目前优先方向是为所有大型企业实施综合生态解决方案。

州长强调，通过强制现有企业采用现代生态技术，以及要求新建或规划工厂应用最新环保方案来实现这一目标。

“例如，最近一个月在埃基巴斯图兹投产的两座新铁合金厂安装了现代混合过滤器，可捕集高达99.8%的排放物。”拜汗诺夫州长说。

这种从设计与投产阶段降低环境负荷的做法，已成为地区标准。

此外，ERG集团四大企业目前正实施总投资1780亿坚戈的综合生态项目。

“2026-2031年，下一步将在巴甫洛达尔石油化工厂、地区热电站及1号、2号电站实施类似措施。”州长介绍。

固体废物管理也备受重视。巴甫洛达尔市启动首座现代垃圾分拣综合体建设，可回收塑料、金属、纸张与玻璃。

“总投资48亿坚戈，年处理能力15万吨，其中20%为塑料与聚合物回收。这对我们至关重要，将从垃圾填埋转向二次加工。”州长强调。

该垃圾分拣综合体计划2026年5月投产。

【编译：木合塔尔·木拉提】