欧洲高温天气致逾1.2万人死亡

（哈萨克国际通讯社讯）6月底席卷西欧的极端高温天气已造成超过1.2万人死亡。

据德国之声报道，法新社在分析比利时、德国、西班牙、卢森堡、荷兰、法国和瑞士等7国数据后得出上述结论。

报告显示，在高温达到峰值的6月22日至28日期间，上述7国死亡人数较往年同期平均水平多出约1万人。此外，据英国气象局数据，6月18日至28日期间，英格兰和威尔士还记录到约2200例超额死亡。此次研究未纳入东欧国家。

世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格表示，此类死亡事件中的大部分原本可以避免。

“许多国家政府仍将高温视为普通天气现象，而非公共卫生紧急事件。今年夏天已经清楚表明，这种认识可能带来怎样的后果。”他说。

6月22日至28日期间，德国部分地区气温超过41摄氏度。同期，德国约有2.39万人死亡，较两周前增加7100人。

研究显示，高温天气相关死亡者中，大多数为65岁以上老年人。持续高温可能引发中暑，并加重心血管系统和呼吸系统疾病。

专家指出，随着气候变化加剧，极端高温天气可能更加频繁且持续时间更长。提前做好医疗卫生系统准备，并及时向公众发布预警，是减少人员伤亡的重要措施。