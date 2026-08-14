高温天气加快收获进程 全国已收获320万吨粮食

哈萨克斯坦政府副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林日前主持召开秋季田间作业指挥部会议。

农业部副部长纳兹古莉·哈特波娃介绍，今年全国计划收获面积为2420万公顷，其中粮食和豆类作物1560万公顷。目前已完成190万公顷粮食作物收获，占计划面积的12.5%，而去年同期仅为100万公顷，占6.1%。全国大规模收获工作预计于8月下旬启动。

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目前粮食作物平均单产为每公顷16.4公担，高于去年同期的14.8公担，已收获粮食320万吨。

此外，油料作物已收获3400公顷，平均单产每公顷10.5公担，共收获3500吨；规模化农业经营主体已收获马铃薯21.4万吨，平均单产每公顷249.2公担。此外，全国已收获蔬菜62.86万吨、瓜类50.69万吨。

为保障大规模秋收顺利进行，各地区农业机械准备率已达到约97%，预计主要收获季开始前达到100%。今年将投入13.08万台拖拉机、2.9万台联合收割机、1.7万台割晒机以及13万台其他农业机械。

农资保障方面，目前已向农业生产者供应190万吨化肥，完成计划的83%。政府为秋收安排40.1万吨柴油，其中主要产粮区农业生产者用柴油价格为每升305至310坚戈，比市场价格低约10%。

粮食仓储也是此次会议关注的重点。目前，全国粮食仓储总能力为3070万吨，现有库存约240万吨。尽管整体仓储压力不大，但阿克莫拉州、库斯塔奈州和北哈萨克斯坦州部分粮库的库容使用率已经超过40%。

考虑到新粮即将集中入库，朱曼哈林要求地方政府与国家粮食集团加快腾出仓储空间，同时保障粮食和油料作物烘干所需燃料以及铁路运输能力。

朱曼哈林表示，即使今年夏季较为干旱，目前粮食平均单产仍达到每公顷16.4公担，高于过去每公顷11至12公担的平均水平。为避免大规模秋收期间出现运输和仓储压力，应提前做好燃料、运力和仓储准备。

会议还讨论了江布尔州和杰特苏州甜菜收获及糖厂生产准备情况。目前，科克苏糖厂正在实施扩建，日加工能力将由2000吨提高至3000吨；塔拉兹糖厂正在调试一条日加工3000吨甜菜的新生产线，预计10月前完成。

2025年，哈萨克斯坦食糖产量达到17.19万吨，同比增长5.6%；今年1月至6月，食糖产量为7.69万吨。