托卡耶夫总统高度评价传统媒体作用：报刊正迎来复兴时代

托卡耶夫指出，《突厥斯坦报》已连续出版30余年，是哈萨克斯坦最具影响力的媒体之一，其刊名蕴含深厚文化含义。

“贵报不仅关注国内热点，还涉及整个突厥民族共同话题，这是一种优良传统。”托卡耶夫总统说。

他特别提到，自己对报道海外哈萨克侨民成就的文章兴趣浓厚，并曾特别表彰三位为各自所在国家与哈萨克斯坦的合作作出贡献的侨民。

总统强调，传统报刊正迎来复兴时期。

“因为社交媒体正在严重损害人们的认知能力。现在已能见到一些人虽年近四十，但知识水平和思维深度仍停留在十五六岁青少年的阶段。”他说。

他表示，自己从青年时代起就坚持阅读纸质报刊，这一习惯至今未变。

托卡耶夫认为，当今媒体正适应时代要求，记者们注重深度分析和全面解读，积极从事启蒙工作。专业新闻工作者通过高质量报道，为维护传统价值观作出重要贡献。

“我往往从报纸上了解到那些为祖国繁荣默默奉献的杰出人士的先进事迹。相比之下，TikTok、Instagram或Telegram频道更多脱离普通劳动者的真实生活。”托卡耶夫说。

国家元首呼吁社会重视内容深刻的信息，并对许多年轻人选择追求真才实学而非沉溺虚幻世界表示欣慰。

“阅读文化发达的国家始终站在全球发展的前列，这一点毋庸置疑。”总统说。

【编译：木合塔尔·木拉提】