哈萨克斯坦高校外国留学生人数创历史新高 达3.35万人

过去三年，外国留学生规模保持稳定增长，自2022年以来每年新增约3千至3.5千人。

主要生源国为土库曼斯坦、印度和乌兹别克斯坦

亚洲国家是哈萨克斯坦外国留学生的主要来源地。其中，来自土库曼斯坦的学生占比近三分之一，一年内数量激增2.3倍，突破1.02万人，位居首位。印度学生超过9000人，排名第二；乌兹别克斯坦以4100人位列第三。

目前，来自90个国家的留学生在哈萨克斯坦高校就读，包括美国、英国、日本、德国、阿拉伯联合酋长国等发达国家。

近六分之一外国留学生享受国家奖学金

2025-2026学年，约17.5%的外国留学生通过哈萨克斯坦国家奖学金资助学习，这一比例接近近年最高水平。享受国家奖学金的外国留学生总数达5800人，占全部奖学金获得者的2.2%。其余97.8%的奖学金名额全部授予哈萨克斯坦本国公民。

根据欧亚经济委员会数据，在欧亚经济联盟（EAEU）国家中，哈萨克斯坦高校外国留学生占比最低，仅为4.5%。相比之下，吉尔吉斯斯坦占比最高，达21.4%；俄罗斯2024年外国留学生占比为8.4%。

绝对数量比较：俄罗斯遥遥领先

从留学生绝对数量看，俄罗斯以37.79万人位居EAEU首位，亚美尼亚最低，仅4700人。专家认为，俄罗斯领先主要得益于其高校数量众多（2024-2025学年有3200所大学）和教育质量较高，而哈萨克斯坦同期高校数量仅为113所。

哈萨克斯坦学生海外留学情况

欧亚经济委员会数据显示，2024年EAEU国家高校共有5.85万名哈萨克斯坦留学生，较2019年下降11.2%，呈逐年减少趋势。其中，俄罗斯仍是哈萨克斯坦学生首选目的地，在俄高校就读的哈萨克斯坦学生达5.55万人；吉尔吉斯斯坦为2800人，白俄罗斯176人，亚美尼亚仅24人。

值得一提的是，2025-2026学年，教育学相关专业吸引了25.4%的报考者，成为最受欢迎方向；工程、加工制造及建筑类专业则占新生总数的16.3%。

【编译：木合塔尔·木拉提】