张赫宣:很高兴观众喜欢我用哈萨克语演唱的歌曲

- 用哈萨克语唱歌并不容易。但我很高兴我的翻译和朋友们帮助我学习这门语言的旋律，而且观众们也很喜欢我的哈萨克语歌曲。-中国歌手说。

他在节目中表示，他参与《丝路之星》项目的目的是以现代形式展现中国传统文化。他认为，《三千离愁》这部作品展现了中国文化的精髓，也让他有机会在舞台上塑造民族形象。

张赫宣于2012年首次登台演出，之后休息了一段时间。他认为，《丝路之星》是他职业生涯中的一个重要里程碑。

目前进入总决赛的选手包括马来西亚歌手雅兹敏·阿兹兹、乌兹别克斯坦选手马迪纳博努·阿德洛娃、蒙古国代表米歇尔·约瑟夫、格鲁吉亚选手阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽、哈萨克斯坦歌手 ALEM、来自亚美尼亚的萨罗·格沃尔吉扬，以及中国选手张赫宣。

Silk Way Star 总决赛将于 11 月 22 日 20:00 在 Jibek Joly 电视频道现场直播，同时在阿塞拜疆（Space TV）、塔吉克斯坦（Safina）、吉尔吉斯斯坦（“Muzyka”“Madanija”频道）以及蒙古（UBS 与 AIST Global）同步播出。

总冠军将通过“评委评分 + 观众线上投票”相结合的方式产生，其中评委评分与线上投票各占 50%。观众可登陆官方网站 silkwaystar.org 为支持的选手投票。

作为中亚地区首个聚集 12 国歌手的声乐类大型项目，“丝路之星”汇集了来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国的优秀艺术家，包括国际赛事获奖者与各国代表性歌手。

该项目根据哈萨克斯坦总统广播电视综合体与中国中央广播电视总台（CMG）之间的合作协议共同实施。

【编译：小穆】