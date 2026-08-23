立陶宛观察员高度评价库鲁尔泰选举无障碍投票保障

（哈萨克国际通讯社讯）立陶宛共和国驻阿拉木图总领事莎鲁内·库比柳特（Šarūnė Kubiliūtė）对哈萨克斯坦库鲁尔泰议员选举的组织工作给予积极评价，并特别肯定投票站为残障人士提供的无障碍投票条件。

库比柳特表示，她与同事当天走访了5个投票站。她注意到，各投票站秩序平稳，选民能够便利地参加投票，公民自由作出选择没有受到阻碍。

她指出，其走访的投票站均为选民提供了必要条件，整个投票过程组织有序。

“我和同事一起走访了5个投票站。总体而言，我认为一切都很好。这里的氛围给我留下了很好的印象。人们可以前来投票，并拥有充分条件作出自己的选择。”库比柳特说。

作为国际观察员，库比柳特特别关注选举对残障人士的无障碍保障。她表示，投票站为视障和听障人士参与投票提供了必要条件。

“让我印象深刻的是，视障和听障人士也拥有参与投票所需的全部条件。这一点非常重要。”她表示。

在谈及选举的包容性时，库比柳特指出，确保所有选民平等参与投票，是国际选举标准的重要要求之一。

“无障碍和包容性始终是高标准选举的重要组成部分，因为应当为所有人创造平等条件。我看到你们这里已经具备了这些条件，这是值得肯定的。”她说。

库比柳特还表示，在走访投票站期间，她没有发现选民参加投票受到任何限制或阻碍，公民能够自由前往投票站并作出自己的选择。

据介绍，库比柳特拥有国际选举观察经验，此前曾以国际观察员身份参与摩尔多瓦、格鲁吉亚和阿塞拜疆的选举观察工作。

“这并不是我第一次观察选举，我拥有相关国际经验。截至目前，我对自己所看到的情况感到满意。”库比柳特说。

她同时指出，哈萨克斯坦的民主发展不仅对本国公民具有重要意义，对国际合作同样十分重要。