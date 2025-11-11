琼布拉克高山雪场巨型壁画亮相 纪念联合国成立80周年

联合国全球传播部代表弗拉斯蒂米尔·萨梅克在致辞中指出，这件艺术作品并非应联合国之邀而作，而是由当地社区、私营部门和社会伙伴自发发起的倡议。他强调，这幅壁画在琼布拉克的出现，呼吁人们共同建设一个以创新服务于人民、以自然得到保护、以发展不落下任何人的世界。

出席揭幕仪式的嘉宾包括社会组织、文化与科学界人士、外交使团及媒体代表。来宾们听取了项目的创意理念与创作历程介绍，而度假村方面则分享了在高海拔条件下完成这件作品所需的技术方案。

艺术家埃乌巴克罗夫介绍说，这幅壁画的创作灵感来源于游牧民族的视觉传统和象征体系，并以现代艺术语言进行了重新诠释。

—每一个片段都承载着独特的记忆。它们共同讲述着将我们团结在一起的力量——对自然的敬畏、对邻里的尊重、对和平的崇敬。对我而言，这是一幅反映联合国80年来所倡导价值观的马赛克，也是游牧民族对未来的寄望。-他说。

据悉，这幅作品已成为世界上海拔最高、规模最大的以联合国为主题的艺术装置之一。项目在复杂的高山气候条件下完成，克服了气温骤变、空气稀薄和强风等挑战。通过创新技术手段，壁画在具备艺术表现力的同时，也实现了结构保护功能。

【编译：阿遥】