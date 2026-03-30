哈高校组团亮相蒙古国

据活动组织方介绍，此次推介会的核心目标是为当地哈萨克族青年提供全方位的信息支持，重点介绍哈萨克斯坦对境外同胞提供的各项新机遇与国家支持计划，包括获取"血亲同胞"身份的流程及入境后的社会适应保障。

交流会上，同胞基金会新闻发言人阿勒詹·沙瑞波夫详细推介了旨在加强与海外哈萨克侨民联系的战略性项目。教育专员塔勒哈特·肯杰别克吾勒则就国家教育助学金申请流程、专项奖学金的分配标准进行了深入解读。

此外，出生于蒙古国、现已在哈萨克斯坦完成高等教育并取得事业成功的乌米尔泰·博拉特别克也受邀分享了自己的求学与成长经历，并为在场青年提供了宝贵的建议。

Фото: Отандастар қоры

作为此次访问行程的重要组成部分，当地民族歌舞剧院举办了名为"哈萨克斯坦教育日"的大型展览。

—此次教育展对我们的青年来说是一个巨大的机遇。接受优质教育、加强与祖籍国的纽带，始终是我们关注的优先方向，-巴彦乌列盖省省长藏哈尔·耶山泰吾勒在活动中指出。

参加此次展览的哈萨克斯坦高校阵容强大，包括欧亚国立大学、哈萨克国立师范大学、阿斯塔纳IT大学、阿斯塔纳国际大学、Esil大学、ALT大学、克孜勒奥尔达大学、阿尔卡雷克师范大学、卡拉干达技术大学以及博拉沙克学院。各校代表为广大考生详细说明了教学计划、宿舍保障以及国际毕业生交换项目等具体信息。

【编译：阿遥】