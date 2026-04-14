哈高校学生研发ARGUS机器人引关注

据科学与高等教育部新闻处消息，该机器人可在人员难以抵达的区域开展作业，在复杂或危险环境中提供高效解决方案，并主要用于重型货物运输。

ARGUS是一套智能化、模块化平台，由硕士研究生阿勒玛兹·哈德尔别克独立研发。该项目融合了多项现代工程技术与创新解决方案，形成了较为完整的系统架构。

值得一提的是，该项目的构想始于作者本科阶段。在企业实习过程中，他注意到重型电动机运输存在的实际难题，这一经历成为其研发该机器人平台的直接动因。

该系统的核心技术在于采用“8×8”轮式结构设计，使设备能够在复杂地形、沙地及石质路面上稳定通行。每个车轮均配备独立电驱动装置，从而显著提升了整机的机动性与稳定性。

在工业生产场景中，特别是在油气领域，存在大量对人员安全构成威胁的作业环境。ARGUS机器人可在此类条件下替代人工执行任务。其远程控制系统可在车间与仓储区域之间完成设备运输，有助于降低物流成本。未来，该系统还计划引入自主导航功能，以进一步提升自动化与决策能力。

目前，该项目的演示原型机正处于组装阶段，机械结构已基本完成，正在进行驱动模块的集成调试。与此同时，阿勒玛兹·哈德尔别克还计划开展无人驾驶飞行器研发，相关前期设计与科研工作已同步启动。

【编译：阿遥】