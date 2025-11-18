迈向新数字高度：哈萨克铜业与ISKRATEL合作推动5G与未来工业技术升级

根据双方签署的文件，合作重点包括在生产现场引入先进的5G通信技术、发展工业物联网系统，并加强企业在数字化环境下的网络与工业安全能力。对于长期推进数字化转型的哈萨克铜业而言，此次合作将进一步加快其数字升级进程。

双方表示，合作目标不仅是知识交流，更在于获得可以量化的实际成果，包括降低生产成本、提升流程效率以及加速关键生产基地的数字改造步伐。

企业特别强调，数字化升级的重要方向之一是改善员工的工作条件和安全保障。凭借更稳定的通信系统、更可靠的生产设备以及现代化监测技术，企业将能够及时识别风险、预防潜在事故，从而减少停工时长、降低事故率，并提升整体生产组织的稳定性。

根据合作备忘录，双方将开展5G技术的试点测试。文中指出，测试将有助于“评估其有效性及与现有基础设施的兼容性”，从而确定未来在生产场景下全面推广的最佳路径。所有技术应用均以实用性为核心，确保技术真正服务于现场工作人员，而非增加操作复杂度。

此外，双方还将在企业通信监控和控制系统方面开展联合开发，以强化信息安全和工业安全，尤其是在复杂的采矿和冶金生产领域，这一能力具有关键意义。

合作还包括制定长期商业计划和持续合作机制，从试点项目到大规模应用逐步推进，实现技术体系的有序升级，同时不影响企业正常运营。

哈萨克铜业公司表示，与 ISKRATEL 的合作将推动企业向现代通信标准过渡，提高设备稳定性，并为持续的技术发展奠定基础。此次签署为企业向符合工业4.0标准的数字化生产迈出了重要一步。

【编译：达娜】