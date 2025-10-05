“教师——崇高之名”：哈萨克斯坦庆祝教师节

近五年来，哈萨克斯坦高度重视教育与科学的发展，教育领域投入的资金增长了三倍，全国新建了1200所学校。“未来学校”国家项目正在稳步推进，已建成150所符合现代标准的学校，另有67所学校正在建设。

Фото: Қызылорда облысы әкімдігі

为提升教师地位、改善其社会保障，政府采取了一系列具体措施，出台了专项法律。目前，教师工资已翻倍，超过50万名教师享受额外津贴。自2021年起，首次设立“哈萨克斯坦功勋教师”国家奖项，至今已有79名教师获此殊荣。去年，两名教师被授予“哈萨克斯坦劳动英雄”称号，成为对全体教师群体的崇高敬意象征。自2012年起，“最佳教师”评选活动持续举办，旨在表彰教师的辛勤付出，全国已有752名教师获此荣誉。获奖者不仅获得荣誉称号，还可领取1000个最低工资计算单位（约393.2万坚戈）的奖金。“教育变革千名领袖”项目也已启动，332名参与者被任命为学校校长。此外，教师被免除了与职责无关的额外工作。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

得益于这些举措，立志从教的年轻人数量显著增加。2004-2005学年，约1800名“金章”优秀毕业生选择教育专业，而今年，超过2000名优秀毕业生（约占今年“金章”获得者的23%）选择了教师职业。为培养教师，今年分配了超过1.3万个教育类奖学金名额，约占全国奖学金总数的五分之一。教育专业学生的奖学金在过去五年翻倍，新学年增至8.4万坚戈。2025-2026学年，超过1万名年轻教师被录用到全国教育机构工作。

Фото: Александр Павский/Kazinform

10月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向教师群体致以节日祝贺，强调教师节在哈萨克斯坦是一项特别的庆祝活动，充分体现了国家对教师的崇高敬意。他引用米尔扎赫普·杜拉托夫的话：“对人民最有益的人是教师。”总统表示，教师是每位公民心中的重要人物，为孩子指引人生道路，是德育与知识的源泉。一个社会的文明程度，取决于对教师的态度。一个尊师重教的国家，其下一代必然睿智，未来必定光明。教师的每一份努力都无比珍贵，对国家发展的贡献无可估量。因此，他向所有教育工作者表达了由衷的谢意。

上月底，担任教育部长两年多的哈尼·贝森巴耶夫卸任，议会下院议员朱勒德兹·苏莱曼诺娃被任命为新任教育部长。9月29日，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府“阿克奥尔达宫”接见了新部长，强调有效落实国家及行业规划和国家项目的重要性，并要求提升教育质量、及时解决行业关键问题、加强与公众的密切联系，提出了具体任务。

Фото: Ақорда

会晤后，苏莱曼诺娃部长分享了总统的具体指示：“我的核心任务是提升教育质量，尽可能消除城乡学生之间的教育差距。总统还要求我们不照搬外来模式，而是结合自身学术特色和优势，更新教育内容。此外，要建立一个系统化、高质量的教育体系，发展能激发儿童创新思维的现代化技术竞争力。我的主要目标是回报总统的信任，高质量完成任务，为国家忠诚服务。”

值得一提的是，10月5日，全球100多个国家共同庆祝世界教师节。这是教育工作者共同的专业节日，旨在表彰教师对社会发展的贡献及其重要作用。

Фото: Әділет Беремқұлов/Kazinform

世界教师节的设立源于1966年10月5日在巴黎召开的关于教师地位的政府间特别会议。会议期间，联合国教科文组织与国际劳工组织代表签署了《教师地位建议书》。世界教师节于1994年10月5日首次庆祝。

【编译：木合塔尔·木拉提】