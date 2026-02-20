乌兹别克斯坦汽车市场高度集中 雪佛兰占据主导地位

分析指出，乌兹别克斯坦汽车市场的最大特点在于高度集中。本国国有企业UzAuto Motors生产并主导市场，其生产的雪佛兰（Chevrolet）品牌汽车占据约82%的市场份额，形成明显的主导优势。

在当地道路上，白色轿车和微型客车尤为常见。其中，Chevrolet Cobalt成为销量冠军，全年销量达到12.85万辆。紧随其后的是经典车型Chevrolet Damas，该车型多年来结构变化不大，但仍保持稳定需求。

尽管雪佛兰长期占据市场主导地位，但近年来其他外国品牌也开始进入乌兹别克斯坦市场。在销量前十的品牌中，已出现中国品牌比亚迪（BYD）和奇瑞（Chery）的身影。与此同时，现代化车型Chevrolet Onix虽然仍位列销量前五，但销量同比下降约2%。

数据显示，2025年乌兹别克斯坦汽车市场主要表现如下：雪佛兰以35.5万辆的销量继续保持绝对领先地位；中国品牌比亚迪实现39%的快速增长；韩国品牌起亚（Kia）则稳居第二大畅销品牌。

与此同时，部分消费者对汽车价格上涨表示不满，一些网民甚至将当前价格政策称为“合法抢劫”。尽管如此，多数观点认为，乌兹别克斯坦正逐渐成为全球汽车制造商关注的重要新兴市场。

业内人士认为，未来乌兹别克斯坦市场格局仍存在变数。西方汽车制造商能否扩大市场份额，或中国电动汽车是否进一步增强竞争力，仍有待观察。

值得一提的是，雪佛兰Cobalt不仅在乌兹别克斯坦表现强劲，在哈萨克斯坦同样深受消费者欢迎。2025年，该车型成为哈萨克斯坦最畅销汽车，销量超过多款韩国品牌跨界车型，稳居市场领先地位。

