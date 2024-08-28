哈高校代表团访华：哈中将在高等教育数字化领域深化合作

据科学和高等教育部新闻处消息，此次代表团成员包括来自哈萨克斯坦13所大学的代表，体现了哈萨克斯坦高等教育界对数字化转型的高度重视。

代表团此行的第一站是深圳，他们参观了数字转型展厅，展厅内展示了中国在数字化领域的最新成就，特别是在公共服务和教育机构发展中的应用潜力。代表团还深入了解了智能教育领域的创新成果，包括智能教室、智能运营中心和智能科研平台等先进解决方案。

访问期间，哈萨克斯坦和中国的代表团成员就数字技术与高等教育领域的合作进行了深入交流。双方探讨了如何通过实施联合项目来提升科学研究的潜力，并共享数字化转型经验，以推动两国在该领域的合作向更高水平迈进。

在深圳的行程中，哈萨克斯坦代表团还参观了深圳大学城，这一创新中心以培养高素质专业人才为目标。

随后，代表团前往东莞，参观了华为南方工厂和研发中心。期间，代表团详细考察了工厂的生产能力和前沿技术，并与华为就研发合作的可能性展开了讨论。

此次访问标志着哈萨克斯坦和中国在数字化、科学和教育领域双边合作的进一步深化。访问中讨论的联合项目和经验交流将为两国的科学与教育潜力提升奠定坚实基础。

【编译：阿遥】