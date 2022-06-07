央行：今年前四个月GDP增速为4.4%

哈通社/努尔苏丹/6月7日 —— 哈萨克斯坦央行行长哈利姆詹·皮尔玛托夫7日在努尔苏丹举行的新闻发布会上表示，今年前四个月，我国国内生产总值（GDP）增长4.4%。

- 经济所有主要领域呈现增长。原料价格的上涨和防疫措施的放宽对经济增长带来了积极影响。世界地缘政治局势和里海石油管道故障没有对国家经济造成负面影响。-央行行长说。

据他介绍，消费需求也呈现增长趋势。此外，零售贸易，具体来说食品和非食品贸易量不断增长。

- 根据预测，2022年经济增速为2.8~3.8%。这与年底之前所有经济主要领域的维持积极态势相关。但是，地缘政治危机、外贸额的下降和商品供应链的重组工作将减缓经济的增长。-皮尔玛托夫说。

央行行长表示，根据预测，我国2023年的经济增速预计达3.5~4.5%。这与外部需求的增长，以及进出口供应链的恢复有着密切关联。与此同时，能源产量的增长和内部市场需求的增长也将对经济增长带来积极影响。

- 考虑到市场挑战的降低和大型油气项目的投产背景下能源增产，我国经济2024年将继续增长。-他说。

【编译：小穆】