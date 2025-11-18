09:19, 18 11月 2025 | GMT +5
吉尔吉斯斯坦GDP总量突破1.4万亿索姆
（哈萨克国际通讯社讯）2025年以来，吉尔吉斯斯坦经济保持强劲增长势头，实际增速超过10%。吉尔吉斯共和国部长会议主席兼总统行政管理局局长阿德尔别克·卡斯马利耶夫在周例工作会议上通报了这一数据。
根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会公布的最新数据，2025年1月至10月，吉尔吉斯斯坦国内生产总值（GDP）累计达到1.4273万亿索姆。
卡斯马利耶夫表示，目前实际经济增长率稳定保持在10%以上。各主要行业增长情况如下：
- 建筑业增长27.7%
- 服务业增长8.8%
- 农业增长2%
- 工业增长9.9%
其中多个细分领域表现尤为突出：
- 制药业增长1倍
- 食品加工业增长33.6%
- 橡胶塑料制品及建筑材料行业增长33.8%
- 化学工业增长19.6%
- 纺织服装业增长9.4%
- 矿产资源开采业增长17.1%
卡斯马利耶夫强调：“这些数据充分反映了我国经济活力的积极态势，成绩来之不易。”
物价方面，2025年1月至10月，吉尔吉斯斯坦消费价格指数同比上涨7.1%。其中：
- 食品及非酒精饮料类上涨7.4%
- 酒类及烟草类上涨6.7%
- 非食品类商品上涨5.6%
- 服务类价格上涨8.9%
【编译：木合塔尔·木拉提】