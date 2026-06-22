哈萨克斯坦建设首个苹果脱毒母本园

（哈萨克国际通讯社讯） 在农业部支持下，哈萨克斯坦正在实施一项试点项目，旨在建立苹果脱毒种苗生产体系，提高种苗质量，推动园艺产业发展，并减少对进口种苗的依赖。

该项目纳入2024—2026年专项科研资助计划，是哈萨克斯坦首个针对苹果脱毒种苗繁育的系统性项目。项目通过现代生物技术手段，对本土苹果品种和砧木进行病毒检测和脱毒处理，建立优质种苗资源库。

项目实施期间，科研人员对科研和生产果园中的苹果品种及砧木开展大规模检测，以确定是否存在病毒性病害，并开展脱毒技术研究。

目前，“Jetisu 5”“ARM-18”“B-16-20”“B-7-35”等本土苹果砧木，以及“Ainur”“Saltanat”和“Voskhod”等哈萨克斯坦苹果品种已成功完成脱毒处理。

为加快高品质种苗本土化生产，项目还从荷兰引进了市场需求较高的12种苹果砧木共7900株，以及20个国外选育苹果品种共2200株。

在哈萨克果蔬种植科研所塔勒哈尔区域分所基础上，全国首个面积0.5公顷的无病毒苹果母本园已经建成。目前，科研人员正培育种苗，为建设面积1.5公顷的母本园做准备。

未来，该研究所计划向国内果农供应“M9”“M7”“B9”“MM106”“M111”等市场需求较高的苹果砧木，以及“Granny Smith（青苹果）”“Gala（嘎啦）”“Fuji（富士）”“Jonagold（乔纳金）”等知名苹果品种的认证脱毒种苗。

项目实施后，将有助于建立哈萨克斯坦现代化脱毒种苗生产体系，提高水果产量和品质，增强园艺产业竞争力，并进一步提升国家粮食安全保障能力。