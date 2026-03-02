八个欧佩克+成员国决定自2026年4月起增产

此前于2023年4月和11月宣布实施额外自愿减产的八个欧佩克+成员国——哈萨克斯坦、沙特阿拉伯、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、阿尔及利亚、阿曼，于3月1日举行视讯会议，就当前全球石油市场形势及未来发展前景进行评估。

与会各国决定，将逐步取消2023年4月宣布的日均165万桶额外自愿减产安排，并商定自2026年4月起将总体产量配额上调日均20.6万桶。需要指出的是，鉴于市场环境可能出现变化，这部分日均165万桶的减产额度未来或将根据实际情况部分或全部恢复。

据了解，此次配额调整是基于“全球经济前景稳定以及石油库存处于低位的良好市场基本面”作出的决定。

4月份各成员国原油日产量配额安排如下：

沙特阿拉伯：1016.6万桶/日；

俄罗斯：963.7万桶/日；

伊拉克：429.9万桶/日；

阿联酋：342.9万桶/日；

科威特：259.6万桶/日；

哈萨克斯坦：157.9万桶/日；

阿尔及利亚：97.7万桶/日；

阿曼：81.6万桶/日。

各国重申将继续履行《合作宣言》框架下的集体承诺，包括执行额外自愿减产调节机制。相关落实情况将由联合部长级监督委员会持续监督。

此外，各国承诺对自2024年1月以来出现的任何超产部分予以完全补偿。

据悉，这八个欧佩克+成员国每月举行例会，定期审视市场动态。下一次视讯会议定于2026年4月5日召开。

【编译：阿遥】