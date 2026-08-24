哈萨克斯坦哪个地区的GDP增长处于领先？

（ 哈萨克国际通讯社讯 ）根据修订后的数据，2025年国内生产总值（GDP）为159 608 552 900 000坚戈。与上年相比，GDP实际增长6.5%。

据国家统计局数据，实际增长幅度最大的行业依次为：运输和仓储业（19.4%）、建筑业（17.5%）、贸易业（8.1%）、工业（7.7%）以及信息和通信业（6.4%）。

数据显示，地区生产总值（GRP）增长率最高的地区是突厥斯坦州（13%）、北哈萨克斯坦州（11.6%）和阿斯塔纳市（10.2%）。2025年，阿拉木图市（22.7%）、阿斯塔纳市（12.3%）和阿特劳州（10.4%）在GDP结构中占比最大。

人均GDP为782.72万坚戈（约合15006.4美元）。从区域细分来看，阿特劳州（2333.2万坚戈）、阿拉木图市（1560.11万坚戈）、乌勒套州（1383.18万坚戈）和阿斯塔纳市（1237万坚戈）位居前列。

2025年非正规经济占GDP的比重为15.69%，较上年下降1.02个百分点。非正规经济占GDP比重降幅最大的地区是乌勒套州（下降5.78个百分点）、阿拜州（下降4.43个百分点）和阿特劳州（下降3.92个百分点）。

据此前报道，2026年上半年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）实际增长4.1%。