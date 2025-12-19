谷歌Gemini人工智能模型正式上线哈萨克语服务

据悉，哈萨克语已作为最新一批23种语言之一，正式接入第三代Gemini（Gemini 3）模型。这标志着哈萨克斯坦用户从此能够以母语与AI进行深度交互，享受与全球主要语种同等水平的技术便利。

目前，Gemini的哈萨克语界面已在网页端上线。用户只需在谷歌账户设置中将首选语言切换为哈萨克语即可体验。此外，谷歌计划在未来陆续推出支持哈萨克语的Android和iOS移动客户端应用，并上线实时对话服务Gemini Live。

谷歌方面表示，在Gemini中引入哈萨克语，是该公司在哈开展的广泛AI协作项目的一部分。该项目还包括对本土人才培养的投资、数字技能提升以及对本地开发者社区的支持。据谷歌评估，将人工智能引入政府公共服务领域具有显著的经济效益，不仅能提升行政效能，增强预算系统的稳定性，还将为哈萨克斯坦的经济增长注入新动能。

人工智能和数字发展部对此表示，全球顶级人工智能解决方案实现哈萨克语本地化，是哈萨克斯坦建设“数字国家”、提升技术普惠性以及构建具有竞争力的AI生态系统的重要一步。

该部强调，未来将继续加强与国际技术巨头的战略合作伙伴关系，通过数字化产品的本地化和新一代技术人才的储备，不断夯实国家人工智能发展的基础。

【编译：阿遥】