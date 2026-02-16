哈萨克斯坦个体就业人员如何缴税？新税制三大模式详解

其中，面向收入较低或不稳定人群推出的“个体就业人员特别税制”成为此次改革的重要内容之一，旨在吸引更多非正式从业者进入合法经营体系。

谁属于“个体就业人员”？

根据国家收入委员会数据，目前全国约有19.3万人正式取得个体就业人员身份。

申请该身份须符合以下条件：

为哈萨克斯坦公民或侨民；

不雇佣员工，仅本人从事经营活动；

月收入不超过300倍月计算指数（2026年约为130万坚戈）；

未注册为个体工商户；

从事政府批准的40种许可活动之一（如出租车服务、房屋出租、鞋类维修、家庭清洁等）。

该模式允许个人在不注册为个体工商户的情况下合法经营。

税费如何缴纳？

个体就业人员免缴个人所得税，仅需按收入的4%缴纳统一社会缴费。该4%包含：

强制养老金缴费 — 1%

社会保险缴费 — 1%

强制医疗保险缴费 — 1%

雇主强制养老金缴费 — 1%

纳税人需在银行开设专用账户用于缴费。

据阿拉木图市国家收入部门服务管理负责人巴克特古丽·谢伊托娃介绍，根据市议会决定，阿拉木图市个体就业人员适用税率为3%。

是否需要申报？

个体就业人员无需提交税务申报表。全部流程通过“E-Salyq Business”移动应用完成。应用程序可自动开具电子收据、计算收入并自动核算应缴社会缴费。

在网络覆盖较弱的农村地区，从业人员可在每月底自行计算并缴纳相关费用。

若当月无收入，则无需缴纳任何税费或社会缴费。这一机制对收入不稳定人群尤为有利。

如何转入该税制？

此前以专利或移动应用方式经营的个体工商户可在2026年1月1日至2月28日过渡期内，自愿注销个体工商户身份并转入新税制。

若未在规定期限内作出选择，税务机关将自3月1日起自动将其转入一般税制。

分析指出，新税制通过简化流程和降低合规门槛，为个体就业人员提供更灵活的合法经营渠道，同时有助于扩大税基并规范非正式经济活动。

【编译：达娜】