哈萨克斯坦个体企业家发展动态：增长背后的机遇与挑战

过去十年，个体创业不仅是一种经营形式，已演变为重要的社会经济现象。特别是在疫情之后，许多人从雇佣工作转向自主创业，个体企业家数量急剧增加。然而，这种增长是永久性趋势，还是暂时性浪潮？即将出台的新税法典可能彻底改变这一问题的答案。

个体企业家数量概况

2015至2019年间，哈萨克斯坦个体企业家数量稳定在约100万水平。这一时期既无显著增长，也无明显下降，经济相对稳定，劳动力市场更多依赖雇佣劳动。

然而，从2020年起形势发生剧变。疫情暴露了雇佣工作的不稳定性，激活了在线和服务业领域，国家也简化了注册程序。结果显示：

2020年约98.35万；

2021年104万；

2022年134万；

2023年144万；

2024年152万；

2025年165万。

即2020至2025年间，个体企业家数量增长1.7倍。这不仅是数字增长，更反映了经济的适应能力。

但需注意，这一增长大部分源于微型企业和自雇形式，并非所有个体创业在质量和盈利能力上均等。

避税驱动下的业务拆分现象

专家指出，近年来为避税而人为拆分业务、利用个体创业形式的趋势加剧。

经济学家埃尔达尔·沙姆苏季诺夫表示，过去五年个体企业家数量增长1.5倍，可能与业务拆分实践有关。

区域分布：创业地图的不均衡格局

2025年底数据表明，哈萨克斯坦创业发展极不均衡。全国创业活跃度集中在特定热点地区，而一些区域仍处于边缘地位。

领先地区包括：

阿拉木图市30.76万；

阿斯塔纳市21.33万；

突厥斯坦州12.48万；

奇姆肯特市11.91万。

这些地区共同特点是内部市场广阔、人口众多、消费水平较高、服务业成为经济主要驱动力。近年来影子经济部分合法化，也推动了统计数据的快速增长。这些地区创业不仅数量增加，而且更趋可见。

中等群体包括喀拉干达州、阿拉木图州、江布尔州、阿克托别州和曼格斯套州，个体企业家数量在4万至8万之间。这些地区创业结构较为平衡：一方面依托工业和原材料经济，另一方面发展服务和小生意。这种模式确保创业稳定，但难以实现爆发式增长。

落后地区为乌勒套州1.36万和北哈萨克斯坦州2.66万。主要制约因素包括人口压力、外流迁徙负余额以及市场规模有限。人口减少导致需求萎缩，需求不足则制约创业发展。

关键结论在于：个体企业家数量并不总是与人口规模成正比。有些人口稀少地区创业活跃，而某些人口密集区创业潜力尚未充分释放。这表明创业发展不仅取决于人口，还受市场、收入结构和制度环境影响。

阿拉木图与阿斯塔纳：同一增长 两种模式

2020至2025年对哈萨克斯坦两大都市而言均为创业高速期，但增长路径迥异。

阿拉木图个体企业家数量从15.66万增至29.43万，增长约88%。这再次证明阿拉木图是典型的市場驱动城市：竞争激烈，但机会众多，收入来源多元化，数字服务、创意产业、在线贸易和服务业务快速发展。阿拉木图企业家敢于冒险，因为市场能迅速筛选出可持续者。

阿斯塔纳增长同样显著，从10.11万增至20.41万，几乎翻倍（+102%）。但这属于另一种模式。作为行政金融中心，该市创业很大程度上依赖国家订单、准国家部门和机构客户，服务、咨询、建筑和外包为主，税收和行政监管相对严格。

表面上看，两市均实现增长，但内在动态不同：阿拉木图创业与市场共生，阿斯塔纳创业与体系共进。因此，在风险承受、灵活性和实验意愿方面，阿拉木图领先；阿斯塔纳则更适合追求稳定和可预测性的企业家。

新税法典：增长面临潜在风险

即将实施的新税法典主要方向包括缩减特殊税收制度、降低流通门槛、加强监管、严格记录B2B交易，并从2026年1月起禁止统一税收制度下的企业与特殊税收制度企业交易时申请扣除。

分析认为，取消这一扣除限制原本是业务界长期期待的举措，但相关规定可能复杂化企业间合作、降低行政效率，并导致部分企业放弃此类伙伴合作，从而破坏供应链，甚至威胁大型企业运营。

短期内，部分小企业可能关闭或转入影子经济，注销登记增加，统计数量可能下降。中期来看，弱势企业退出市场，高效企业留存，质量将取代数量。此外，统一税收制度企业数量可能因特殊制度企业转移而增加约30万，其中约7万将额外登记增值税。但税务部门工作人员未相应扩编，加上经验丰富会计师短缺，可能导致报备错误增多，罚款和账户冻结案件增加。

个体企业家数量减少并非经济灾难，但从社会角度较为敏感。最大风险在于对微型企业施加过度统一要求。若税收负担和报备要求过重，过去几年1.7倍增长可能出现逆转。

【编译：木合塔尔·木拉提】