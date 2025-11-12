个性化学习的力量：Aleem应用何以超越多邻国？
（哈萨克国际通讯社讯）由哈萨克斯坦青年团队开发的Aleem语言学习应用，近日在全球下载榜上超越了知名软件多邻国（Duolingo），引发广泛关注。这款应用以创新的个性化教学模式，为英语学习提供了全新的思路。开发者阿斯勒詹·阿尔泰在Jibek Joly电视台《Бүгін LIVE》节目中介绍了项目的理念与发展历程。
据阿斯勒詹介绍，Aleem 平台的最大特点在于能够针对每位用户量身定制学习计划。
—如果说多邻国为所有学习者提供的是标准化课程，那么Aleem则会根据个人水平和兴趣自动调整教学内容。我们的目标，是让世界上每一个人——特别是那些缺乏师资的地区——都能获得最优质的教师和学习资源。-他说。
他指出，要真正掌握英语，通常需要800至1200小时的学习时间。正因如此，团队在设计之初就着眼于打造一个高效、灵活且能不断进化的平台。
—最初，我们制作了一套英语课程和教材，但仅仅两个月后，这些内容就显得过时。那时我们意识到，当下需要的不是一本教材，而是一个能随用户兴趣而变的动态系统。学习不该是单调的任务，而是与足球、音乐、电影等兴趣相结合的过程。Aleem 正是在这样的理念下诞生的。-阿斯勒詹回忆道。
他透露，团队近日推出了改进版本。
—我们采纳了用户的反馈。很多人告诉我们：“面对老师时有些拘谨，但与 ChatGPT 一起学习时更放松。”这句话给了我们极大的动力。-他说。
阿斯勒詹表示，开发 Aleem 的灵感源于八个月前的一次思考。
—目前，在全球英语水平指数中，哈萨克斯坦在118个国家中排名第103位。我们希望能通过自己的努力，为改善这一排名贡献力量。未来，应用还将加入哈萨克语及其他语言的学习功能，并增加视频课程和阅读书籍等模块。-阿斯勒詹说。
目前，Aleem 仅在iOS系统上线，Android版本正在开发中。
—上线仅一天，Aleem就登上了哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦的App Store榜首，在俄罗斯和阿塞拜疆排名第二。短短三天内，我们吸引了来自全球107个国家的6万名用户。未来我们将持续完善功能，让更多人享受个性化学习的乐趣。-他说。
【编译：阿遥】