首个哈中农业技术与出口发展科技园落户北哈州

北哈萨克斯坦霍兹巴耶夫国立大学发布消息称，在中国举行的国际教育展期间，哈中双方围绕深化双边合作举行了专题会谈。哈萨克斯坦教育部相关负责人、校方代表以及河南农业投资集团有限公司代表团共同出席活动。

会谈中，双方就哈中农业技术与出口发展科技园项目的推进情况交换了意见，并就进一步深化农业、科研和创新领域合作进行了探讨。

Фото: М.Қозыбаев университеті

该科技园将依托北哈萨克斯坦霍兹巴耶夫国立大学建设，重点开展科研攻关、实验组织以及新技术引进与推广应用。

校方表示，该项目源于北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫率团访华期间取得的成果。当时在北京，霍兹巴耶夫国立大学与河南农业投资集团有限公司签署了合作备忘录。过去一年半时间里，中方对包括乌兹别克斯坦、马来西亚和吉尔吉斯斯坦在内的多个国家进行了综合评估。综合考虑科研基础与基础设施条件后，最终决定将项目落户北哈萨克斯坦州。

Фото: Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

河南农业投资集团是河南省规模最大的国有企业之一，也是中国领先的农业企业。该集团年营业额超过200亿美元，拥有170多家子公司，业务覆盖农工综合体全产业链。

经过多国调研与比选，中方最终将项目选址于科研潜力和基础设施条件较为突出的北哈萨克斯坦州。目前，州政府已向大学划拨61公顷土地，为项目实施提供了必要保障。

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该项目将分两个阶段推进。第一阶段将建设科技园基础设施并同步打造科研生产基地，预计吸引投资约1000万美元。项目总建筑面积约3.5万平方米，规划建设研究中心、办公楼、仓储设施、宿舍以及现代化温室综合体。

此外，双方还计划成立合资企业，对科技园的运营与发展进行系统化管理。

项目重点研究方向包括：新品种选育与种子繁育、农业生产效率提升、数字化与自动化应用、人工智能技术引入，以及农产品深加工与出口拓展。未来，双方还计划进一步深化农工综合体合作，推动高附加值农产品生产。

【编译：阿遥】