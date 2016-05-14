哈纳特•斯拉木：我搞不懂那些将我和GGG视为对手的人们

哈通社阿斯塔纳5月14日电 我国著名职业拳击手哈纳特•斯拉木在接受记者采访时对自己和GGG的对战问题作出了回应。

当记者向哈纳特就两人是否会举行对决，以及对决的时间有可能安排在何时时，哈纳特做出了如下回复。

哈纳特："我把根纳季视为兄弟来尊重，他是我的朋友，是冠军。他令哈萨克斯坦的国旗飘扬在国际拳台之上，是一名真正的哈萨克勇士。

现在很多人都活的很自私，我搞不懂那些将我和GGG视为对手的人们。我们应该以整个民族的荣誉来着想，否则就会被别人嘲笑。难道人们真的希望看到，两个哈萨克拳手在国外的拳台上你死我活的互殴吗？还是希望我们在国外高举我们的国旗闯出一片天？对我们来说哪个是我们真正希望的？

在中国格斗决赛中的两国哈萨克同胞都不忍心出拳打兄弟的脸，我跟根纳季也是像这种情况。我把他视为自己的兄弟，我们是哈萨克人。我们不会为了一点蝇头小利，就在别人面前打的你死我活，这不是哈萨克男人的风格。

我们不该嫉妒自己的同胞获得好成绩，反而应该为此感到高兴。事业归事业，但对我来说民族的荣誉更为重要。

根纳季是哈萨克拳击的领头羊，我为他，为哈萨克拳击骄傲。

很多后辈都对我说想像我一样厉害，我对他们说：‘不要像我，你们该努力比我更厉害。'哈萨克人需要更多比我们更强的人来在国际上为国争光。"（编译：小穆，审稿：塔尔）