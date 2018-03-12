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    13:14, 12 三月 2018 | GMT +6

    洛弗勒：与"卡内罗"二番战后"GGG"或将在哈萨克斯坦举行比赛

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    哈通社/阿斯塔纳/3月12日 -- 戈洛夫金经纪人汤姆•洛弗勒Periscope直播上表示，WBA（超级）/IBO/WBC/IBF中量级拳王根纳季•戈洛夫金（37-0-1，33KO）2018年的第二场比赛或将在哈萨克斯坦举行。  

    洛弗勒说："是的，去年我们计划在阿斯塔纳世博会框架下举行盛大拳击比赛。但是，戈洛夫金在3月份同丹尼尔•雅各布斯和索尔·阿尔瓦雷斯之间举行的比赛时间比较紧。期初，我们计划同比利•乔•桑德斯进行对决。接下来，我们相信在五月五日节（墨西哥传统节日）举行的比赛将顺利进行。'卡内罗'将会提交所有的检测，二番战有望如期举行。当然，我们带'GGG'到哈萨克斯坦，并在那里举行盛大的拳击比赛，会很棒的。这场比赛可以在4万人的足球场举行（阿斯塔纳竞技体育馆）。”

    “相比StubHub Center足球场，这体育场有着可活动的顶棚。”洛弗勒笑着说。

    据悉，戈洛夫金与阿尔瓦雷斯之间的第二战将于5月5日在拉斯维加斯举行。但墨西哥拳王日前未能通过赛前兴奋剂检测，二战能否如期举行尚不清楚。

    【编译：小穆】

     

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 拳击 戈洛夫金 黄金储备
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