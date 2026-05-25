GGG与卡内罗埃及同框 昔日宿敌友好交流

现场视频显示，曾三度交手的两位拳坛名将气氛轻松，不时交谈。阿尔瓦雷斯随后在接受采访时表示，他与戈洛夫金分享了许多往事。

- 我们进行了很多交流。我们曾打过三场精彩的比赛，一起站在同一个拳台上，因此有很多话题可以聊。我认为，GGG完全值得去做自己想做的事情。如果他未来选择复出再打一场比赛，那会是一件好事。 - 阿尔瓦雷斯说道。

值得注意的是，阿尔瓦雷斯近年来多次公开表达对戈洛夫金的尊重。此前，在备战与法国拳手克里斯坦·马比利的比赛期间，阿尔瓦雷斯就在新闻发布会上表示，戈洛夫金是自己职业生涯中最强大的对手之一。

目前，阿尔瓦雷斯仍活跃于职业拳坛，而戈洛夫金自2022年与阿尔瓦雷斯完成第三番战后，便再未登上拳台，不过他本人也从未正式宣布退役。

2026年，戈洛夫金正式入选世界拳击名人堂。阿尔瓦雷斯则被外界普遍认为将在退役后进入这一殿堂。

【编译：达娜】