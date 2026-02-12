GITEX将于2026年落地阿拉木图 助推区域数字枢纽建设

据阿拉木图市政府新闻办公室介绍，本次盛会将作为哈萨克斯坦“数字化与人工智能年”系列活动的重要组成部分。GITEX落地哈萨克斯坦，体现了我国跻身全球领先科技生态体系的坚定决心，也将有力推动技术项目出口增长、深化国际伙伴关系，并吸引更多全球资本进入本地市场。

本次活动由GITEX全球主办方inD公司发起，在哈萨克斯坦人工智能与数字发展部的支持下，由Astana Hub与阿拉木图市政府共同协办。届时，展会将汇聚政府代表、国际知名科技企业、人工智能与云基础设施及数据领域领军企业、金融科技创新者以及区域内最具潜力的初创企业，共同推动中亚与高加索地区加速向具有全球竞争力的数字枢纽转型。

强化国家创新中心的战略步骤

吸引全球顶级科技企业落户阿拉木图，与哈萨克斯坦国家数字化发展战略高度契合，也见证了该市作为创新中心的快速跃升。目前，阿拉木图已汇聚1500余家初创企业，吸纳了全国50%的风险投资资源。此外，世界级科研机构——哈萨克斯坦高级科学技术学院（QAIST）也将于近期建成。在此背景下，GITEX将为企业、初创公司、投资者及科研中心提供一个与中亚数字经济建设者直接对接的高端平台。

全球科技与投资网络的新支点

在数字化进程不断提速、初创生态体系日趋成熟以及面向未来的转型战略推动下，中亚与高加索地区正迎来新一轮技术变革关键期。作为区域领航者，哈萨克斯坦表现尤为突出：不仅拥有中亚规模最大的大数据中心，超过90%的政府服务实现数字化，包括alem.ai国际人工智能中心在内的一系列旗舰项目也在稳步推进。

GITEX落地哈萨克斯坦，标志着我国数字化进程迈入新的重要阶段。阿拉木图展会将成为GITEX全球网络在本地区的重要战略节点，把中亚及高加索地区与阿布扎比、迪拜、巴西、德国、印度、肯尼亚、摩洛哥、尼日利亚、塞尔维亚、新加坡、土耳其及越南等全球核心市场更加紧密地联结起来。

欲了解更多信息，请访问官网链接。

【编译：阿遥】