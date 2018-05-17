纳扎尔巴耶夫：“Global”将协调所有国家的利益

哈通社/阿斯塔纳/5月17日 - 哈萨克斯坦总统努尔苏丹•纳扎尔巴耶夫在阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会上谈及了事关全球各个国家的重要问题。

"目前全球最富有的62个人所掌握的资产，相当于全球一半人口，即35亿人的总收入。根据一系列国际分析机构的统计，去年全球80%的财富掌握在1%的人口手中。矛盾的是，本应改善人类生活水平的技术革新，反而成为了人与人之间的新的不平等关系的源头。我们有必要建立一个新的机制，以改变这一现状，加强国家之间的协作，促进知识沟通的时候到了。"纳扎尔巴耶夫说。



在讲话中，纳扎尔巴耶夫总统还阐述了确立2018全球挑战峰会（Global Challenges Summit 2018）这一主题的初衷。



"Global，将协调全球各国利益和意见，并成为实施共识的重要工具。在这个平台上，可以讨论以下建议：第一，可持续发展问题，减少贫穷和饥荒问题，水资源短缺问题，抗击自然灾害等；第二，改善经济不平等，缩小收入差距，实现全球社会同等福利水平。本次论坛上，除经济发展问题外，发展旨在改善人类生活水平的理论也至关重要。"纳扎尔巴耶夫总统说。

总统还表示，作为第三点，现在是时候制定国际贸易的新规则了。



"第四，有必要广泛的讨论假新闻的扩散问题。这些四处传播的虚假新闻，会对国家和民族间关系造成不良的影响。政府、公民组织、媒体需在明确各自责任的前提下达成共识。第五，对数字货币的管理问题。许多国家正在考虑将数字货币纳入到金融秩序当中，有必要建立一个共同的标准。需要指出，Global倡议在这方面得到了专家和专业机构的支持。在G20峰会上，国际社会就此进行了多轮讨论。就在上周，5月8日举行的伊斯兰合作组织外交部长会议（50个国家参与）上，通过了关于支持这一倡议的决议。考虑到国际社会的广泛支持，我建议将这一倡议提交联合国讨论。"纳扎尔巴耶夫总统说。



根据此前报道，阿斯塔纳经济论坛2018全球挑战峰会Global Challenges Summit全体会议17日在阿斯塔纳市世博园会议中心举行，纳扎尔巴耶夫总统出席会议并发表讲话。



第11届阿斯塔纳经济论坛为期三天，5月17-19日。



【编译：木合塔尔·木拉提】