哈萨克斯坦加快构建油气化工集群 深加工战略稳步推进

石油化工集群建设的一项里程碑成果，是2022年在阿特劳投产的KPI工厂。作为哈萨克斯坦首座一体化天然气化工综合体，其聚丙烯年设计产能为50万吨。自投产以来，企业运行总体平稳，目前已基本满足国内市场需求的主体部分，显著降低了对进口聚丙烯的依赖。

此外，2021年在奇姆肯特投产的甲基叔丁基醚工厂年产能达5.7万吨。该项目的实施填补了国内相关产品生产空白，同时增强了出口能力。

据了解，年产125万吨的聚乙烯工厂建设正处于加速推进阶段，计划于2029年投产。该项目被视为具有重大战略意义的一环，因为目前哈萨克斯坦聚乙烯需求仍主要依赖进口。

按照规划，年产10万吨的烷基化油工厂预计将于2027年建成投产。与此同时，两项大型项目也已进入设计阶段，分别为年产80万吨的尿素生产综合体和年产34万吨的丁二烯生产项目，均计划于2029年投入运行。

能源部指出，聚丙烯和聚乙烯是现代工业及日常消费品制造的重要基础材料。聚丙烯广泛应用于食品包装、医疗用品（如一次性注射器和口罩）、汽车零部件以及建筑管材；聚乙烯则是柔性包装、高强度容器、电缆绝缘层，以及天然气和供水管道制造不可或缺的原材料。

发展本土聚合物生产不仅旨在满足国内市场需求，更在于为数百家生产终端产品的民营中小企业提供稳定的原料保障，进而形成上下游衔接紧密的完整产业链。

为确保相关举措系统推进，能源部已于2024年10月批准《2030年前石油天然气化工发展路线图》。目前，专门的《油气化工法》草案也在制定之中。该法案将从法律层面确立原料保障机制，为新兴生产方向的发展奠定制度基础，助力哈萨克斯坦逐步形成具有国际竞争力的石油天然气化工产业集群。

