近百名工匠齐聚阿斯塔纳 全国手工艺品展销会开幕

哈萨克斯坦“卓越工匠”本土产品发展协会主席济娃尔·朱曼诺娃表示，为庆祝国家独立日，协会发起并组织了此次“大草原工匠大篷车”展销活动。

—我们的目标是将全国各地的工匠汇聚一堂，向公众展示他们的作品，推动民族艺术发展，支持手工艺从业者，同时为市民营造浓厚的民族文化氛围。展销商品价格亲民。此外，活动期间还将举办面向特殊需求儿童的时装秀，帮助他们更好地融入社会。本次展销会从今天开始，持续三天。-她说。

Фото: Астана әкімдігі

来自卡拉干达州、库斯塔奈州、克孜勒奥尔达州等地的近100名工匠参加了此次展销会，向首都居民和游客展示了包括玩具、珠宝等在内的各类手工艺作品。

Фото: Астана әкімдігі

Фото: Астана әкімдігі

—我从事手工艺已经五年了，最初是在疫情期间将爱好发展成事业。我主要制作印有哈萨克民族图案的小花帽，以及面向年轻女性的珠宝饰品。最重要的是，我热爱这份工作。现在，我的作品主要通过社交媒体和各类展销会进行销售。-来自阔科舍套的工匠吉别克·苏丹诺娃分享道。

Фото: Астана әкімдігі

Фото: Астана әкімдігі

据悉，本次展销会每日开放时间为9:00至20:00。参观者可在现场近距离欣赏来自全国各地工匠的原创作品，感受哈萨克斯坦民族手工艺术的传承与复兴。

【编译：阿遥】