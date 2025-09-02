哈萨克斯坦教师工资翻倍 学前教育教师薪资再增30%

该信息在总结2024-2025学年成果及规划2025-2026学年任务时公布。

额外津贴

根据教师资格认证结果，新增了不同等级的津贴：特级教师获50%津贴，研究型教师40%，专家型教师35%，指导型教师30%。同时，学校逐步摆脱繁琐的文书工作，教师每周教学课时从18小时减少至16小时。

丰厚奖金

为培养国际学科奥林匹克竞赛获奖者的教师设立了丰厚奖金。“优秀教师”评选获奖者将获得1000个按月计算指数（AEK）的奖励。

目前，优秀教师人数已超过800人。

荣誉称号

“哈萨克斯坦功勋教师”荣誉称号已恢复设立，获奖者同样可获1000个按月计算指数的奖励。

历史上首次，三位教师被授予“劳动英雄”称号，他们分别是：阿拜州的阿尔玛·舒基扎诺娃、阿拉木图市的居尔扎纳尔·努尔佩伊索娃和西哈萨克斯坦州的埃尔玛拉·特赖索娃。

职业吸引力提升

教育部表示：

“在总统的支持下，教师职业的吸引力持续增强。近五年来，每年约有5万名毕业生完成学业，另有2万名未来教师从技术与职业教育机构毕业。这有效缓解了教师短缺问题。”

目前，哈萨克斯坦共有41.2万名教师，其中73%拥有高级资格认证。教师专业技能提升课程的数量也增长了一倍。

【编译：木合塔尔·木拉提】