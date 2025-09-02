中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    08:51, 02 9月 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦教师工资翻倍 学前教育教师薪资再增30%

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦教育部消息，近年来，教师工资已增长一倍，学前教育机构教师的薪资则额外增长了30%。

    мектеп
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    该信息在总结2024-2025学年成果及规划2025-2026学年任务时公布。

    额外津贴

    根据教师资格认证结果，新增了不同等级的津贴：特级教师获50%津贴，研究型教师40%，专家型教师35%，指导型教师30%。同时，学校逐步摆脱繁琐的文书工作，教师每周教学课时从18小时减少至16小时。

    丰厚奖金

    为培养国际学科奥林匹克竞赛获奖者的教师设立了丰厚奖金。“优秀教师”评选获奖者将获得1000个按月计算指数（AEK）的奖励。

    目前，优秀教师人数已超过800人。

    荣誉称号

    “哈萨克斯坦功勋教师”荣誉称号已恢复设立，获奖者同样可获1000个按月计算指数的奖励。

    历史上首次，三位教师被授予“劳动英雄”称号，他们分别是：阿拜州的阿尔玛·舒基扎诺娃、阿拉木图市的居尔扎纳尔·努尔佩伊索娃和西哈萨克斯坦州的埃尔玛拉·特赖索娃。

    职业吸引力提升

    教育部表示：

    “在总统的支持下，教师职业的吸引力持续增强。近五年来，每年约有5万名毕业生完成学业，另有2万名未来教师从技术与职业教育机构毕业。这有效缓解了教师短缺问题。”

    目前，哈萨克斯坦共有41.2万名教师，其中73%拥有高级资格认证。教师专业技能提升课程的数量也增长了一倍。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    哈萨克斯坦 教育 教育部
