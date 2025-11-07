阿斯塔纳航空向波音公司订购15架波音787-9“梦想客机”

这是该航空公司历史上最大一笔订单：包括5架确认订单、5架期权以及5架购买权。该协议已获阿斯塔纳航空董事会批准，目前相关企业程序正在收尾。

此订单是对2026-2027年计划交付3架波音787-9飞机协议的补充，使总订单量增至18架。新飞机将于2032-2035年间交付。连同发动机计算，18架波音787-9“梦想客机”的总价值达70亿美元。

阿斯塔纳航空公司首席执行官彼得·福斯特表示：

“阿斯塔纳航空正稳步落实未来十年从中美洲和高加索地区向亚洲、欧洲及全球其他地区扩展航线的战略。明年首架波音787-9‘梦想客机’的交付将开启公司发展新阶段。该机型以舒适客舱、燃油经济性以及在多种航线上高效运营的灵活性著称。18架该机型组成的机队将为乘客提供全新水平的服务与舒适度。”

阿斯塔纳航空长期成功运营波音飞机。公司2002年以波音737-700/800飞机开启运营，执飞哈萨克斯坦国内及中美洲国家航线。2003年机队加入波音757-200飞机，开通亚洲及欧洲远程航线。波音737和波音757飞机分别于2007年和2020年退役。2013年，公司机队新增3架全新波音767-300ER飞机，目前用于国际及高需求国内航线。

【编译：木合塔尔·木拉提】