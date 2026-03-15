公投：近200名海外哈萨克斯坦公民已完成投票

副部长介绍，在本次公投期间，分布在54个国家的71个投票站将为海外公民提供投票服务。但由于部分地区军事政治局势紧张以及当地哈萨克斯坦公民数量较少，10个国家的11个投票站未开放。

目前，在海外具备投票资格的哈萨克斯坦公民共有14,380人。海外投票已于阿斯塔纳时间3时在日本东京和韩国首尔率先开始。截至8时，已有23个投票站开放，共198人完成投票。

他还表示，最后一个开放并关闭的投票站设在美国旧金山。该投票站将于阿斯塔纳时间当日19时开放，并于3月16日8时关闭。关于投票人数的数据将在中午前每两小时更新一次，下午则每小时更新一次。

需要指出的是，由于中东地区局势原因，伊朗、以色列、约旦、卡塔尔、阿联酋（2个投票站）、阿曼、黎巴嫩、科威特、乌克兰和埃塞俄比亚的投票站未开放。

中央公投委员会数据显示，全国共有12,461,796名登记选民。根据法律规定，选票数量将比登记选民人数多1%，即12,586,414张选票。如果选民不慎撕毁或损坏选票，将不会重新发放新的选票。

此外，对于未在任何地点登记的公民，政府也提供了解决方案。全国220个投票站可提供为期一天的临时登记服务，登记后即可列入选民名单并领取选票参加投票。

【编译：达娜】