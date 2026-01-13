哈萨克斯坦公布2025年国家预算执行情况：税收收入未达预期6760亿坚戈

根据报告，2025年共和国预算收入原计划为21.39万亿坚戈，实际收入为21.09万亿坚戈，较计划低1.4%。

其中，税收收入原计划为15.19万亿坚戈，实际完成14.46万亿坚戈，较预测少6760亿坚戈，降幅达4.8%。

税收收入偏差主要来自企业所得税。数据显示，企业所得税实际征收4.53万亿坚戈，低于原计划的5.08万亿坚戈，降幅为10.9%。此外，增值税收入也未达预期，实际为6.11万亿坚戈，较原计划的6.51万亿坚戈低6.1%。

与此同时，非税收入表现明显好于预期，实际达到8231亿坚戈，比计划高出89%。来自国家基金的转移支付与预测值一致，全年规模为5.25万亿坚戈。

支出方面，2025年共和国预算实际支出为24.95万亿坚戈，略低于原计划的25.19万亿坚戈（下降0.9%）。在此背景下，预算赤字规模低于预期，实际为4.065万亿坚戈，原计划为4.1万亿坚戈。

不过，非石油预算赤字（不含石油部门相关收入）则高于目标水平，实际达到11.07万亿坚戈，超过原计划的11万亿坚戈。

债务方面，报告显示，2025年国家共吸收8.25万亿坚戈借款，同时用于偿还贷款的资金为4.19万亿坚戈。

【编译：达娜】