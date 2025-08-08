阿斯塔纳航空公司2025年上半年营收与利润双增长 新增20条国际航线

据统计，2025年上半年阿斯塔纳航空集团（含旗下低成本子公司飞狮航空FlyArystan）总营收达到6.582亿美元，同比增长12.1%（2024年同期为5.872亿美元）。

集团净利润为1070万美元，较去年同期的460万美元增长131.9%。

集团的息税折旧摊销及租金前利润（EBITDAR）为1.57亿美元，增长24.1%，EBITDAR利润率达23.9%。

旅客运输量也显著增长，上半年共运输450万人次，比2024年同期增长11.6%。

客流增长的一个主要因素是航线网络的持续扩展。2025年上半年，公司新增20条国际航线，涵盖中国、印度、东南亚和海湾国家。

其中，中国和印度方向发展尤为活跃：中国航班每周增加至30班次，并开通飞往广州和伊宁的新航线；印度方面则在原有德里航线基础上新增飞往孟买的直飞服务。

2025年第二季度，公司营收达3.658亿美元，同比增长13.5%；EBITDAR达9710万美元，同比增长17.2%；净利润则达到1800万美元。

集团机队规模已增至61架飞机，在淘汰巴西航空工业公司（Embraer）机型后，目前主要运营空客A320系列和波音767客机。

在基础设施方面，公司不断扩大技术维护能力，并设立名为Air Astana Terminal Services的全资地服子公司。同时，公司正推进数字化转型战略，引入人工智能系统，以提升机组调配效率和燃油使用优化能力。

在环保方面，公司更新了低碳发展战略，计划到2050年实现碳中和。同时，继续实施普惠特（Pratt & Whitney）发动机的更换与修复计划，包括使用备用发动机和调整维修产能。

尽管面临地缘政治不确定性和汇率波动，公司表示目前航空旅行需求仍保持稳定。阿斯塔纳航空公司将继续推进国际化发展战略，巩固其在中亚和全球市场的竞争力。

【编译：达娜】