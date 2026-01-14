旅游和体育部公布2026年文化旅游活动日历 覆盖全国20个地区

据介绍，该活动日历旨在促进国内旅游发展、拓展旅游线路布局、打造区域旅游品牌。通过系统整合全年重点活动，游客可结合个人兴趣及季节特点，提前规划出行路线，提高旅游体验的针对性与便利性。

旅游和体育部指出，纳入日历的大部分活动为年度常设项目。此类活动有助于持续塑造地区吸引力，形成稳定的“活动型旅游”节奏。同时，多数项目在企业参与或赞助下组织实施，符合在不增加国家财政负担的前提下发展活动型旅游的原则。

为方便游客获取相关信息，官方同步推出了文化旅游活动线上平台QazTourism。该平台支持按日期、地区、活动类型及规模等条件进行快速筛选，提升信息获取效率。

旅游和体育部强调，2026年文化旅游活动日历的发布，是落实托卡耶夫总统于2025年3月14日在布拉拜举行的国家库鲁尔泰大会上所作指示的重要举措之一。

官方认为，该举措将有助于系统推进活动型旅游发展、强化各地区旅游特色认同、完善数字化服务工具，并整体提升哈萨克斯坦国内旅游的吸引力与可达性。

【编译：达娜】