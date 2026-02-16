“公投—2026”线上马拉松：聚焦国家根本大法未来

此次线上马拉松通过哈萨克国际通讯社YouTube频道以及多家国家级电视台和主流互联网平台同步直播，作为解读新宪法草案的重要信息平台，汇聚社会各界代表展开深入讨论。

汇聚百名专家 深度解读宪法修订

活动期间，近百名专家学者、法律界人士、社会活动家及国家事务工作者围绕新宪法草案的重点方向展开交流。宪法委员会成员、法律专家及公民社会代表就宪法修订对国家治理体系、公民权利保障以及社会发展的影响进行了系统阐释。

讨论内容涵盖主权与独立、法律与秩序、人权保障、婚姻与家庭制度、生态责任以及库鲁尔泰在国家治理中的作用等多个领域，全面呈现新宪法草案的制度设计与价值取向。

强调教育、科技与创新的重要地位

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员阿斯哈特·阿依玛汗别托夫指出，新宪法序言中首次写入教育、科学与创新内容，并在正文中设有相应规范条款，彰显国家将以教育和科技创新为发展基础。这一制度设计体现出国家发展理念向知识驱动型和创新导向型转型的明确方向。

哈萨克斯坦参议院（议会上院）议员阿勒腾别克·努胡吾勒则表示，应积极借鉴发达国家在宪法中体现历史文化与国家认同的经验，例如芬兰、日本和德国的宪法实践，通过制度层面强化文化自信与国家认同，为国家高质量发展提供坚实保障。

Фото: видеодан алынған скрин

人权保障与“米兰达原则”入宪

马吉利斯（议会下院）议员斯涅扎娜·伊马舍娃就“米兰达原则”被纳入宪法条文作出说明。她表示，自由权是基本人权之一，在保障权利过程中时间因素尤为关键。“米兰达原则”旨在强化程序性保障，防止对公民自由的任意限制，是提升人权保护水平的重要制度规范。

强化国家国际定位与社会对话

法律学博士扎马拉坚·伊布拉吉莫夫指出，如新宪法获得通过，哈萨克斯坦将在国际舞台上进一步巩固“和平倡导国”的定位，作为中等强国发挥更加积极和建设性的作用。

哈萨克报业有限责任公司总经理、宪法委员会成员迪坎·哈姆扎别科夫表示，新宪法第三条首次将“社会对话”列为国家核心价值之一，其根本目标在于搭建政府与社会之间的“黄金桥梁”，推动公共治理更加开放、包容与协商化。

议员扎纳尔别克·阿希姆詹指出，新宪法草案以捍卫国家独立为核心目标，涵盖文学、文化、科学、经济、政治以及内外政策等多个层面，并强调良知自由与边界主权的重要意义。他认为，新宪法的通过将成为国家发展进程中的重要里程碑，标志着新的历史阶段正式开启。

кадр из видео

分析认为，此次线上马拉松不仅为社会公众系统了解宪法修订内容提供了重要渠道，也体现出在推进制度完善过程中强化社会对话与公众参与的治理理念。

【编译：达娜】