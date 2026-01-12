中文
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
    20:46, 12 一月 2026 | GMT +5

    哈萨克斯坦入籍考试安排公布：2月3日开始报名

    哈萨克国际通讯社讯）国家考试中心今日发布公告称，申请哈萨克斯坦共和国公民身份的外籍人员测试报名将于2月3日至10日进行。

    国籍申请人员可通过国家考试中心官网app.testcenter.kz或UTO应用程序完成注册。

    考试将于2月11日举行。

    考试内容及评分标准

    考试共分为三部分，满分 100分，及格线 50分。具体考试内容如下：

    · 哈萨克语水平测试：30道题（哈萨克语），评估语言知识的基本水平，及格分15分。

    · 哈萨克斯坦共和国宪法基础知识测试（哈萨克语或俄语）：40道题，及格分20分。

    · 哈萨克斯坦历史测试（哈萨克语或俄语）：30道题，及格分 15分。

    考试时长：2小时10分钟，残疾人士可额外获得30分钟。

    测试费用为14,693坚戈。申请人员可通过网站提供的有偿模拟测试进行备考，费用为3,355坚戈。

    国家考试中心提醒，更多详情可在 testcenter.kz 网站“国籍申请人员”部分查询。

    根据内务部相关规定，自2024年8月12日起，申请哈萨克斯坦国籍和恢复国籍时，申请者需附上证明其具备基本哈萨克语知识，以及掌握宪法基础和哈萨克斯坦历史知识的证书。

    【编译：阿遥】

    哈萨克斯坦 社会 移民
    编译
