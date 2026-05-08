《福布斯》公布哈萨克斯坦富豪榜 维亚切斯拉夫·金连续三年居首

今年，维亚切斯拉夫·金连续第三年位居榜首，其个人财富一年内增加7亿美元，总资产达到78亿美元。

其主要资产仍是Kaspi.kz公司20.75%的股份。数据显示，Kaspi.kz在2025年的营收增长60%，超过4万亿坚戈。其中约四分之一收入来自国际市场，尤其是土耳其Hepsiburada平台。

与此同时，维亚切斯拉夫·金还进一步扩大其在金融领域的影响力，从哈勒姆詹·叶谢诺夫手中收购了United Group Alatau（原First Heartland Securities）以及Alatau City Bank。

排名第二的是弗拉基米尔·金，其财富估值为59亿美元。其核心资产为KAZ Minerals集团。根据2024年财报，该集团净利润达到14.9亿美元。

此前，弗拉基米尔·金已将Kazakhmys公司出售给努尔兰·阿尔特克巴耶夫，并通过Kazakhmys Copper结构整合能源和保险资产。此外，他还持有RBK银行84.81%的股份。

排名第三的为提穆尔·库利巴耶夫和迪娜拉·库利巴耶娃夫妇，两人财富均为54亿美元。其主要资产是哈萨克斯坦最大金融机构Halyk Bank。

数据显示，该银行年度净利润增长15%，达到1.06万亿坚戈。除金融业外，库利巴耶夫家族还涉足石油、零售、医疗及商业地产等多个领域。

此外，迪娜拉·库利巴耶娃还通过NNEF基金持续投资国内大学与学校项目，积极参与教育领域发展。

今年财富增幅最明显的企业家之一是博拉特·乌捷穆拉特夫。其财富一年内增加17亿美元，总额达到54亿美元，与库利巴耶夫家族并列第三。

分析认为，黄金价格上涨以及部分资产成功出售，是其财富增长的重要原因。此前，他曾以12亿美元价格向中国投资者出售RG Gold金矿公司。

此外，他还将吉尔吉斯斯坦Beeline运营商出售给当地政府。目前，乌捷穆拉特夫正重点发展ForteBank，并推动收购Home Credit Bank，以扩大银行业务版图。

Freedom Holding创始人提穆尔·图尔洛夫以52亿美元资产位列第六。其公司目前已在全球21个国家开展业务。

除金融服务外，图尔洛夫还积极布局生活方式生态，包括票务、外卖服务Freedom Food以及在线超市Arbuz.kz等项目。近期，他还达成收购土耳其Turkish Bank部分股份协议。

榜单显示，ERG欧亚资源集团继承人——伊布拉吉莫夫家族，以16.7亿美元资产排名第七；Astana Motors创始人努尔兰·斯马古洛夫以13亿美元排名第八；BI Group控股公司创始人艾登·拉赫姆巴耶夫以11亿美元位列第九。

值得注意的是，斯马古洛夫和拉赫姆巴耶夫今年首次进入《福布斯》全球富豪榜。

其中，Astana Motors近年来在阿拉木图新建多家工厂，逐渐成为哈萨克斯坦汽车制造行业的重要企业。

而BI Group目前除哈萨克斯坦市场外，还在美国、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆开展建筑项目。

排名前十的最后一位是萨尔谢诺夫家族，其资产总额约9.72亿美元。其业务覆盖Nurbank银行、“Victoria”保险公司、Helios加油站网络以及“Aksai”面包厂等民生领域。

【编译：木合塔尔·木拉提】