哈萨克斯坦收费公路收入达860亿坚戈 26段路网覆盖近4900公里

目前，哈萨克斯坦全国已启用约26段收费公路，总里程约4900公里，覆盖多条车流量大、战略意义突出的国家级干线公路，收费路段数量仍在继续增加。

交通部指出，收费制度推动公路行业逐步摆脱对财政预算的完全依赖，转向“使用者付费”的可持续运营模式。相关收入全部用于道路养护、日常及中修工程、新设备采购，以及收费系统运营管理。换言之，道路维护资金主要由实际使用者承担，而非由全体纳税人共同负担。

2025年通行量突破7000万次

数据显示，2025年收费公路通行次数超过7000万次。作为对比，2024年收入约480亿坚戈，2023年不足320亿坚戈，呈现持续快速增长态势。

2024年，收费收入保障了道路系统稳定运行，并用于资本性投入，其中采购了680台专用设备。当年完成坑槽修补4.3万平方米，施划道路标线1.76万公里，安装约2.9万个警示桩，并完成道路标志及护栏维修。

2025年相关工程规模进一步扩大。在860亿坚戈收入支持下，政府采购89台拖拉机，并计划追加交付504台设备。同期完成坑槽修补6.14万平方米，施划道路标线1.96万公里，安装4000多个道路标志，维修护栏31.6公里。

缺陷路段暂停收费 用户享优惠机制

交通部表示，收费制度已带来行业系统性变化，既提升道路质量与安全水平，也推动高速交通走廊建设，增强国家过境运输潜力，同时减轻财政压力，使预算资金可转投新的基础设施项目。

根据现行规定，如收费路段被认定存在质量缺陷，在问题彻底整改前将暂停收费，以保障用户权益并强化运营方责任。

此外，针对本地车辆，政府推出月卡和年卡制度，以降低高频使用者成本。预付费用户可享受低于后付费的费率，同时居民缴费期限已延长至一个月，为驾驶员提供更充裕的缴费时间。

交通部强调，收费公路制度正推动哈萨克斯坦形成更加可持续的公路发展模式，即由使用者为实际使用的基础设施付费，而相关收入再投入道路维护与升级。

【编译：达娜】