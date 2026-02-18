“旅客运输”公司联合Astana IT University推动数字化项目落地

为深化产学融合，“旅客运输”股份公司与Astana IT University签署了双元制教育合作备忘录，将高校教学与企业实际业务流程相结合。在135名报名学生中，最终选拔出14人组成4个团队，在为期两个月的时间里，参与解决公司在生产运营和管理中的实际问题。

在管理领域，其中一个团队开发了自动生成周度运营报告的数字系统。该系统可整合多个Excel表格数据，通过可视化仪表板展示关键绩效指标（KPI），并自动生成分析报告。该解决方案有效减少了人工数据处理量，降低人为错误风险，并提升了管理决策效率。

在客户服务方面，学生团队开发了智能聊天机器人系统，用于处理乘客咨询和反馈。该平台可自动接收投诉、信息咨询以及遗失物品申报，并利用人工智能技术实现自动对话和数据分析，从而提高客户服务响应速度和服务质量。

此外，另一支团队开发了铁路票务异常操作监测系统。该系统能够自动识别可疑交易或异常批量购票行为，帮助企业及时发现潜在倒票风险。一旦识别风险，系统将根据公司内部规定自动生成警示信息，并可对相关账户采取临时限制措施。

在行李运输管理方面，学生团队还开发了行李及货运数字化管理平台，实现从接收、登记到交付的全过程数字化管理。该系统支持通过车站工作人员或基于仓储管理系统（WMS）的自助服务渠道办理相关业务，将所有操作整合至统一数字流程中。

项目实施过程中，学生在公司专业人员指导下开发了多个功能模块和内部数字工具。这种合作模式不仅有助于企业高效解决实际业务问题，同时也为行业培养和储备数字化专业人才。

“旅客运输”股份公司表示，相关数字解决方案将在完成信息安全审核及内部审批程序后，分阶段投入实际运营使用。

【编译：木合塔尔·木拉提】