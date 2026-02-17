哈萨克斯坦劳动部长会见联合国儿童基金会驻哈代表 深化儿童与家庭保障合作

阿斯哈尔别克·叶尔塔耶夫对联合国儿童基金会在保障家庭和儿童福祉、维护儿童权利方面提供的支持表示感谢。他指出，双方合作的重要成果之一，是对定向社会救助的改革。在改革过程中，联合国儿童基金会提供了技术支持，协助推进基于“收入中位数”标准重新计算社会救助金额，从而扩大对有需要家庭的覆盖范围。

会谈中，部长还介绍了多项新举措，包括提升社会支持精准度的相关改革措施。特别强调正在推进的包容性政策理念转型，即从传统和医疗模式的残疾认定方式，向以人权为基础的社会与法律保障模式转变。

根据该理念，计划起草《就保护残疾人权利问题对哈萨克斯坦共和国部分法律进行修订和补充的法律草案》，以进一步完善相关法律体系。

萨尔瓦尔对双方合作成果给予高度评价，并对劳动和社会保障部在社会保障领域的改革举措表示支持。

双方还就当前社会经济发展项目和计划交换意见，表示将继续保持密切合作，以进一步加强对家庭和儿童福祉及权利保护的保障。

【编译：达娜】