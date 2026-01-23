工建部长会见蒙古国副总理 分享经济特区管理经验

会谈期间，双方就经济特区的运营管理进行了深入交流，话题涵盖土地利用及基础设施建设规则、激励政策、监测与报告体系，以及特区运行的先进经验等。

—目前，哈萨克斯坦境内共有17个经济特区在运行。得益于特区内的特殊优惠政策，已有532个项目投入运营，累计产值达11.9万亿坚戈，上缴税收共计6566亿坚戈。此外，我们还计划实施337个新的投资项目，-纳哈斯帕耶夫在会上指出。

他还强调，哈萨克斯坦非常珍视与蒙古国的合作关系，并愿分享积累的经验，为蒙古投资者在特区内外开展业务创造便利条件。

此外，纳哈斯帕耶夫表示，考虑到蒙古国的市场需求，哈萨克斯坦已准备好开展联合工业项目，并扩大包括机械制造及高附加值产品在内的哈产商品对蒙供应。哈方有能力向蒙古国出口蓄电池、钢轨扣件、变压器以及整车产品。

会谈结束时，双方重申了进一步深化合作伙伴关系的意愿，并对此次富有成效的实质性对话表示感谢。

据统计，2025年前11个月，哈萨克斯坦与蒙古国之间的双边贸易额达1.215亿美元，其中工业品贸易额占绝对比重，达1.204亿美元。

【编译：阿遥】